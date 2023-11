Tacchinardi su Juve-Inter: “Sconfitta per entrambe non cambia nulla: per il Napoli è crisi”

Tacchinardi su Juve-Inter

Notizie Calcio Napoli – Alessio Tacchinardi ex calciatore, intervistato da Tuttomercatoweb per Juventus-Inter, ha espresso il suo parere anche sul Napoli.

Tacchinardi:

“È presto, per entrambe le squadre una sconfitta non cambierà le cose. È una gara Scudetto, ma per chi perde è solo un incidente di percorso. Non si tratta del Napoli, che se perde altre due partite è crisi. Certamente si capirà il reale valore della Juventus, l’Inter lo sappiamo che sarà pronta. Una sconfitta non determinerà qualcosa per qualcuno”.

