Tacchinardi si esalta: “Vlahovic farà 12 goal, Zakaria è fortissimo”

Tacchinardi su Vlahovic e Zakaria

L’ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha esaltato gli ultimi due acquisti dei bianconeri Zakaria e Vlahovic. Ecco quanto dichiarato:

Il serbo farà 12 goal, solo in campionato. Ballerà poi molto Dybala. Non sono così sicuro che giocherà sempre, visto che non è andato via Morata. Non so se questo Dybala manterrà la titolarità. Se corre ed è al 100% è un fenomeno assoluto, tecnicamente parlando. Voglio vedere una nuova Juve, per la forza che hanno dato questi due nuovi acquisti. A Vlahovic devi servire palloni su palloni, la curiosità è quella di vedere una Juve a petto in fuori, con più personalità. Saranno sempre quelle le sue caratteristiche, ma mi aspetto più carisma e personalità. Zakaria è un altro che lì in mezzo può spostare gli equilibri”.

