Corriere dello Sport – Tapiro per ADL, il presidente lo rifiuta ma appare sorridente e rilassato.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sull’intervento di Striscia la Notizia, nei confronti del socialgate che ha reso il Napoli protagonista idniscusso negli ultimi giorni. A quanto pare Valerio Staffelli ha intercettato il presidente alla stazione di Roma Termini, di ritorno da Napoli, per consegnargli il Tapiro d’oro, tipico del tg satirico. Tuttavia la reazione di De Laurentiis non ha dato soddisfazioni all’inviato, che è stato ignorato: non si è fermato a rispondere alle sue domande e non ha ritirato il premio. Inoltre, nelle immagini il patron appare piuttosto sorridente e rilassato, ma prima il personale ferroviario e poi la scorta hanno energicamente allontanato l’inviato.

Fonte foto: Flickr.com

