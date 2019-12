Taylor Mega, furto in casa la sera di Natale

Natale amaro per Taylor Mega che sarebbe stata derubata di qualche gioiello, sta do alle prime ricostruzioni. Lo scrive l’Agenzia Anmsa che specifica che alcuni ladri si sono introdotti, il gior o di Natale nel suo appartamento in pieno centro di Brera a Milano. Non si conoscono ancora i danni precisi subiti dall’influencer Elisa Todesco, meglio nota, appunto, come Taylor Mega, influencer da quyasi due milioni mezzo di follower su Instagra. A scoprire che alcuni ladri si erano introdotti in casa sua mentre lei non c’era è stata la vicina che appena sentito lallarme ha chiamato la Polizia. Stando all’Ansa pare che Taylor Mga “è stata contattata telefonicamente e si riserva di quantificare il danno subito” anche se per il momento pare che non manchino tante cose.