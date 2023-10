Corriere dello Sport – Tegola Lindstrom, solo 100 minuti in campo: rifiutò il Liverpool per il Napoli.

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sullo scarso utilizzo di Jesper Lindstrom, da parte di Rudi Garcia. Il giornale ha evidenziato le volontà del giocatore: rifiutò il Liverpool preferendo il Napoli, credendo che avrebbe giocato di più.

“Lindstrom è stato inseguito a lungo e lui stesso ha dichiarato di aver preferito il Napoli al Liverpool per motivi strategici. «I Reds mi volevano, sì, ma quanto avrei giocato? Sarebbe stato intelligente andarci? Sono un loro tifoso, ma se non gioco allora tanto vale sedermi a guardarli in tv. Ho 23 anni, un’età in cui devo giocare un po’: ecco perché penso che il Napoli sia un buon cambiamento. È uno dei migliori club del mondo e hanno detto che giocherò. Che avrò molte chance».

Fonte foto: (da Football Pictures, via Getty Images) – Flickr.com

