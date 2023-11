La Gazzetta dello Sport – Tegola Osimhen, smentisce ADL sul rinnovo: arriva la minaccia dell’entourage.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul rinnovo di Victor Osimhen. Il nigeriano, dopo essere stato accusato di essersi tirato indietro sulla questione rinnovo, ha minacciato De Laurentiis di smentirlo pubblicamente: “Sullo sfondo resta la questione contrattuale, rimasta irrisolta dopo un’estate di tira e molla. De Laurentiis è ancora convinto di poter riaprire la trattativa per prolungare oltre il 2025 l’attuale accordo. Ma in estate non si era approdato a nulla.

Il presidente aveva affermato che era stato il giocatore a tirarsi indietro dopo una stretta di mano. Dopo la minaccia di smentita della controparte lo stesso club ha cercato in un comunicato di “addolcire” la posizione. Ad oggi i presupposti di un accordo sono lontani e la soluzione più probabile sarà quella di un addio nella prossima estate. Tuttavia fino a quel momento Osimhen darà il massimo per la causa azzurra”.

Fonte foto (Da Football Pictures) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Biglietti Napoli-Union Berlino, da oggi in vendita libera: prezzi e dettagli

Corbo: “Il primo tempo del Napoli dimostra che non è stata preparata la partita”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Juventus, il ritorno di Soulé è sempre più probabile