La Gazzetta dello Sport – Tegola Rrahmani, Garcia perde il difensore per almeno tre gare.

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sui grandi ostacoli che sta riscontrando Rudi Garcia in difesa. Il reparto ad oggi è apparso decisamente in difficoltà soprattutto a causa di un tour de force che richiede massima forma fisica. L’infortunio di Rrahmani è la ciliegina sulla torta, perché richiede tra i sette e i quindici giorni per un recupero completo: “Per quanto emerso dagli accertamenti, dunque, salterà almeno le prossime tre partite contro Bologna, Udinese e Lecce. La speranza di Garcia è recuperarlo per la sfida con il Real del 3 ottobre, o al massimo per la Fiorentina, l’ultimo impegno prima della sosta.

Al Dall’Ara sarà riproposta la coppia di centrali che si è assemblata in Portogallo. Anche perché l’inserimento di Natan procede ancora molto lentamente. A Braga è arrivato l’esordio in maglia azzurra ma è entrato soltanto per i minuti di recupero, per questo è remota la possibilità che l’allenatore lo schieri titolare. Più probabile un impiego contro l’Udinese, a questo punto, approfittando anche della spinta del Maradona”.

