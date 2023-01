Telese su Napoli-Roma: “In questo momento è una sfida impari”

Il giornalista Luca Telese ha parlato della sfida di campionato tra Napoli e Roma che andrà in scena la prossima domenica.

Il giornalista Luca Telese è intervenuto è intervenuto ai microfoni di Radio Crc ed ha parlato di Napoli-Roma, sfida in programma allo Stadio Diego Armando Maradona il 29 gennaio alle ore 20:45.

“Devo essere sincero, c’è solo una speranza per la Roma: quella che con squadre più forti ha giocato meglio. Ora le distanze sono un po’ grandi. Fatica tanto con il gioco, fa un gol ma poi si mette a difendere. In questo momento il match tra la Roma ed il Napoli è impari. Da un lato c’è una squadra a cui tutto va bene, dall’altro un club che ha sofferto. Dybala ha risvegliato tutto il reparto. La Roma di oggi non è al livello del Napoli, la vedo come una sfida Davide contro Golia. La squadra giallorossa è di un livello molto inferiore. Dalla massima ideologica del vincere è l’unica cosa che conta, nascono tutti gli sfracelli della Juventus.”

