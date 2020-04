“Tenete duro mamme incinte. Ce la faremo”: il messaggio di speranza di Ugly Betty in quarantena

In questo periodo così difficile per il mondo intero, impegnato a contrastare la diffusione del coronavirus, un periodo in cui tutto deve essere ripensato e gestito secondo dinamiche diverse, tra coloro che nutrono più timori e insicurezze ci sono le donne in dolce attesa. Per questo motivo l’attrice America Ferrera, conosciuta principalmente per il ruolo da protagonista in Ugly Betty, ha voluto condividere su Instagram un messaggio di forza e speranza con tutte la mamme che aspettano di dare alla luce i propri bambini, e che sono preoccupate per quello che accadrà in questi mesi.

Il messaggio di America Ferrera

L’attrice scrive, accanto ad una foto in cui il pancione è in bella mostra, un lungo messaggio con il quale rende partecipi delle sue paure, ma anche dei suoi pensieri più positivi, le donne che come lei stanno portando avanti la loro gravidanza in questi mesi in cui il mondo è alle prese con un’emergenza sanitaria senza precedenti. Un incoraggiamento, un monito a pensare che proprio la forza insita nel diventare madri sarà il motore che le aiuterà a superare ogni incertezza:

Mentre questo bambino cresce dentro di me e cerco di respirare attraverso le paure e le incognite di questo tempo, penso a tutte voi altre mamme che portate nuova vita in questo mondo in questo momento. E anche a tutte le donne di generazioni e secoli e frontiere che hanno partorito e stanno attualmente partorendo nuova vita in mezzo a tante circostanze straordinarie e scoraggianti. La vita è un miracolo, e le mamme lo rendono possibile grazie alla loro forza e al loro potere. Tenete duro, mamme incinte! Ci siamo.

Ugly Betty incinta del secondo bebè

America Ferrera aveva annunciato all’inizio di quast’anno, proprio sul suo profilo Instagram, di aspettare il suo secondo figlio, che dovrebbe dare alla luce proprio in questi mesi. L’attrice, sposata con il collega Ryan Piers dal 2011, ha avuto Sebestian, il suo primogenito, nel 2018 e a maggio di quest’anno il piccolo compirà 2 anni.