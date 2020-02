Teresa Langella dice addio a suo nonno: “Un pezzo di storia mi ha abbandonato”

Non è una giornata semplice per Teresa Langella, la giovane protagonista di Uomini e Donne ha dovuto affrontare un momento doloroso: la morte di suo nonno e dopo alcune ore di silenzio, ha voluto condividere su Instagram un pensiero con cui salutarlo un’ultima volta.

Il messaggio di Teresa Langella

I nonni sono senza dubbio delle figure importanti nella crescita di ogni individuo, i loro insegnamenti, il loro affetto, la loro presenza costante rappresentano una delle grandi fortune della vita, e spesso si rifugge all’idea che, prima o poi, dovranno andar via. Purtroppo Teresa Langella ha dovuto affrontare questo immenso dolore, una ferita profonda che impiega del tempo a rimarginarsi, ma la fidanzata di Andrea Dal Corso non ha esitato a condividere sul suo profilo Instagram un messaggio con cui salutare una parte così importante della sua vita:

Solo stamattina ho ricevuto la terribile telefonata, quella che una nipote non vorrebbe mai ricevere. Voglio che tu sappia quanto sia stato grande l’insegnamento che hai lasciato a tutti noi e quanto la tua presenza ci ha resi orgogliosi e fieri di te. Un pezzo di storia mi ha abbandonato, quella che non tornerà mai più ma che un giorno racconterò con privilegio ai miei figli. Arrivederci nonno, salutami zio. Non doveva andare così.

La giovane protagonista di Uomini e Donne ha voluto rompere le ore di silenzio che hanno caratterizzato questa giornata così triste, dedicata completamente alla sua famiglia. La famiglia è sempre stata importantissima per l’influencer, come dimostrano le partecipazioni dei suoi familiari alle varie fasi della sua storia con il suo compagno, conosciuto sotto i riflettori del programma di Maria De Filippi. Un momento difficile quello che dovrà vivere la napoletana che si butterà a capofitto in questa nuova esperienza che la vede come nuova conduttrice di Radio 105, il lavoro la aiuterà a superare questo periodo.