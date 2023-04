La Gazzetta dello Sport – Terrore in casa Juve, rischia di restare fuori dalla coppe europee: la decisione della Uefa.

L’edizione odierna del quotidiano lancia l’allarme per tutti i tifosi bianconeri: la Juventus trema e rischia di rimanere fuori, almeno per un anno, dalle coppe europee. La Uefa non intende aspettare la giustizia italiana e prende le redini in mano. Il futuro della ‘Vecchia Signora’ è decisamente opaco, il tempo stringe e ci sono le iscrizioni alle coppe da completare in vista della stagione estiva. Una cosa è sicura, se i tempi dell’inchiesta sulle plusvalenze si allungheranno ulteriormente, Nyon non attenderà i giudici italiani, ma deciderà autonomamente il destino della Juve con la sua inchiesta parallela.

Il comportamento “antisportivo” della Juve non è giustificabile e proprio per questo rischia di restare fuori dall’Europa per almeno un anno. Vincere l’Europa League non cambierebbe la sua posizione, ma sarebbe fondamentale per non essere fuori dalle coppe per due anni, senza contare poi il filone d’inchiesta sugli stipendi, la Superlega e la sentenza della Corte UE attesa per giugno.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Comunicato SSC Napoli: Spalletti concede due giorni di riposo alla squadra

Cesari ” Gatti colpo a Kvara: VAR non interviene, ma su Lobotka doveva giudicare l’arbitro”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 25 Aprile 2023 a cura di Artemis