La Gazzetta dello Sport – Terrore social, Theo nel mirino dei napoletani: insulti e minacce di morte.

Theo Hernandez, dopo la partita di Champions League, è finito nel mirino di molteplici tifosi. Una sua foto social ha fatto molto discutere, ma con insulti e svariate minacce. Il quotidiano fa il punto della situazione: “Nelle ultime ore si sono accumulati i commenti, superando quota 6000: non solo di fan e tifosi rossoneri, che si sono uniti nella festa, ma anche dei sostenitori del Napoli. Che lo hanno nel mirino dalla partita d’andata: per le scintille con Lozano e i due falli che hanno portato all’espulsione di Anguissa. Dai napoletani auguri di tutt’altro tenore: i peggiori in assoluto. Commenti vergognosi, in cui si arriva addirittura a sperare nella morte del giocatore del Milan”.

