TERZO SCUDETTO – Il Club Napoli Ferrara promuove una iniziativa poetica-letteraria aperta a tutti

Il Club Napoli Ferrara promuove una iniziativa poetica-letteraria per celebrare la vittoria del terzo scudetto del Napoli

Il club Napoli Ferrara, per celebrare la conquista azzurra dello scudetto, indice una iniziativa letteraria-poetica finalizzata alla stesura di un breve componimento, in prosa o in versi, avente ad oggetto il recente tricolore e la città partenopea.

Il testo dovrà essere composto da almeno 5 righe e potrà essere scritto sia in dialetto napoletano che in lingua italiana.

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 31 luglio all’indirizzo mail napoliclubferrara@gmail.com e quelli più meritevoli saranno annoverati in una raccolta.

Partecipiamo numerosi e FNS

Club Napoli Ferrara