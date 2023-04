Corriere della Sera – Testimonianza dopo il ko con l’Inter, Allegri: “Siamo a pezzi fisicamente”.

L’edizione odierna del quotidiano, ha riportato la testimonianza che vede protagonista Massimiliano Allegri. Dopo il ko contro l’Inter, che ha certificato l’ennesimo rendimento pessimo della Juve, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite, il tecnico bianconero deve fare i conti con un gruppo sottotono. A fare rumore, sono le confidenze che avrebbe fatto l’altra sera, con uno dei suoi uomini a microfoni spenti: “Fisicamente siamo a pezzi”.

I giocatori sono scontenti, a partire da Chiesa, lasciato solo a ricoprire un ruolo non suo contro i nerazzurri. Di Maria ha il desiderio di giocare sempre, e Milik, che proprio contro la milanese, avrebbe meritato la titolarità. Ad oggi, nonostante l’accanimento della stampa europea, la posizione di Allegri non sembrerebbe essere stata messa in discussione, nonostante la perdita di fiducia da parte dell’intera squadra.

