Tevisani: “Osimhen-Cristiano Ronaldo? Al 99% si farà”

Le voci su un possibile arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli si fanno sempre più insistenti, tanto che Riccardo Trevisani ai microfoni di Pentasport si è sbilanciato sull’esito della trattativa. Ecco quanto dichiarato:

“Ronaldo al Napoli? Al 99% si farà. Se Osimhen dovesse andare allo United, sarebbe un’operazione negativa per Napoli. Perdendo Osimhen e prendendo Ronaldo, il Napoli si impoverirebbe. Il Napoli è una squadra migliore di prima ora come ora. Osimhen per me se rimane diventa capocannoniere”.

Conferenza Spalletti, le parole del tecnico alla vigilia di Fiorentina-Napoli

Spalletti su Ronaldo: “Tutti lo vorrebbero. Ma non c’è nessuna trattativa in corso”

