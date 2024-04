Corriere della Sera – Thiago Motta, numeri stellari: il Bologna è un piccolo Ajax

Tutti pazzi per Thiago Motta, il suo Bologna è un piccolo Ajax. Queste le parole del quotidiano, che evidenzia le grandi qualità dell’allenatore sul campo della Roma: “Motta, in questo campionato, ha saputo battere sia la Roma di Mourinho all’andata che quella di De Rossi al ritorno, due squadre molto diverse tra loro, non sbagliando nemmeno una mossa tattica.

Nessuno sa quale sarà il futuro di Thiago Motta, che comunque lascerà a Saputo un tesoro di calciatori che a inizio campionato sembravano buoni per un piazzamento tra il decimo e il dodicesimo posto. Il Bologna ha sempre un piano tattico chiarissimo e i giocatori sono in continuo movimento. Un piccolo Ajax”.

