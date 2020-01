Thomas Markle, padre di Meghan: “Lei e Harry stanno distruggendo la Corona per soldi”

Thomas Markle torna ad attaccare la figlia Meghan e lo fa addirittura con un documentario televisivo. Trasmesso su Channel 5, “Thomas Markle: My Story” getta ulteriore benzina sul fuoco dopo lo scandalo che vede protagonisti i duchi di Sussex e la loro clamorosa scelta di allontanarsi dalla famiglia Reale. Una decisione, quella di Harry e Meghan Markle, che il padre di lei condanna con forza. Arrivando a usare parole durissime contro la figlia e il marito e dichiarando con orgoglio di aver preso denaro per tale intervista. Un compenso che gli sarebbe “dovuto”, dal momento che la figlia rifiuta da anni di parlargli.

La Royal Family è in debito con me, come lo sono Harry e Meghan. Dovrei essere ricompensato dopo quello che ho passato. Mia figlia m’aveva detto che si sarebbe presa cura di me in età avanzata, ora sono avanti con gli anni. Con molta probabilità, la rivedrò solo quando sarò sotto terra.

Thomas Markle mostra immagini di Meghan ragazzina

Il documentario diretto da David Modell e lungo 90 minuti è stato girato lo scorso ottobre, ma contiene anche alcune dichiarazioni rilasciate dopo la notizia del divorzio di Harry e Meghan dai Reali. Markle si presenta come “il nonno di Archie“, il nipotino che non ha mai conosciuto, e ricorda di aver pianto di rabbia e dispiacere quando al Royal Wedding Meghan venne accompagnata dal principe Carlo anziché da lui (ufficialmente l’uomo non partecipò per motivi di salute, ma tra lui e la figlia erano nati contrasti insanabili dopo che aveva cercato di vendere alcune sue foto alla stampa). Markle, inoltre, non si fa scrupolo nel mostrare immagini e video inediti che mostrano Meghan ragazzina. Un gesto decisamente discutibile che viola la privacy della figlia e che nasce probabilmente per una mera ricerca di popolarità; allo stesso tempo, non è certo una novità vedere la tv britannica buttarsi a capofitto nella vita privata dei Windsor. L’ex direttore della fotografia 75enne ha sparato a zero contro Meghan e Harry:

Meghan è una delusione perché ha davvero realizzato il sogno di ogni ragazza. Ogni ragazza vuole diventare una principessa e lei ci è riuscita. Ora sta gettando via tutto, e pare che lo stia facendo per soldi. Sembra che 3 milioni di dollari e una casa con 26 camere da letto non siano abbastanza per loro. È un po’ imbarazzante per me.

Thomas Markle condanna la scelta di Harry e Meghan

Markle ha definito il comportamento di Harry e Meghan quello di “due anime perdute”: “Quando si sono sposati hanno assunto un obbligo, quello è di far parte dei reali e di rappresentarli. E sarebbe sciocco per loro non farlo. La Corona è una delle più grandi e longeve istituzioni di sempre. La stanno distruggendo, la stanno indebolendo, la rendono qualcosa di squallido… non dovrebbero farlo“. L’intenzione della coppia è quella di trasferirsi in Canada e diventare “economicamente indipendenti” rispetto alla Famiglia Reale. A questo punto, è del tutto ipotizzabile un ritorno di lei alla carriera di attrice. La riconciliazione col padre, invece, appare una possibilità lontana anni luce.