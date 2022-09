La Repubblica – Tifosi azzurri contro la UEFA: idea class action per il rinvio del match.

Grande azione di massa da parte dei tifosi azzurri, che a causa del rinvio del match di Champions League, tra Glasgow e Napoli, si sono trovati costretti a rinunciare non solo al match, ma anche in seria difficoltà con hotel e viaggi di ritorno:

“I ticket da rimborsare sono 630 (entro un mese, con accredito della somma sulla carta utilizzata per l’acquisto), ma non tutti sono riusciti a recuperare i soldi delle spese di viaggio. Avanza l’idea di organizzare una sorta di class action, per avviare un’azione legale di risarcimento nei confronti dell’Uefa, che ha comunicato in ritardo il cambiamento di data e la chiusura della zona dello stadio per gli Ospiti”.

