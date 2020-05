Tina Cipollari: “All’inizio della quarantena avevo gli incubi, spero tutto questo finisca presto”

Da due settimane è tornata ad essere una delle presenze fisse dei pomeriggi televisivi degli italiani, con la nuova edizione di Uomini e Donne, programma di Maria De Filippi rivisitato in funzione della quarantena forzata. Ma Tina Cipollari, come molti che da più di due mesi hanno vista stravolta la propria quotidianità, non vede l’ora di tornare alla normalità di un tempo, ammesso che tutto questo prima o poi finisca.

Tina Cipollari parla della sua quarantena

Il volto televisivo, reso celebre come personaggio di punta dell’universo defilippiano, ha raccontato al settimanale Nuovo le sue sensazioni rispetto a questo isolamento::

Le prime due settimane non riuscivo a dormire e avevo gli incubi. — Trascorro le giornate insieme ai miei figli adolescenti e devo ammettere che non è facile tenerli chiusi in casa tutto il giorno. L’unica cosa positiva è che abbiamo più tempo per stare insieme e fare lunghe chiacchierate.

Il rapporto a distanza con il compagno Vincenzo Ferrara

Tra le persone che difficilmente avrà potuto vedere in queste settimane, c’è sicuramente Vincenzo Ferrara, compagno di Tina Cipollari da alcuni mesi, proprietario di un ristorante a Firenze, che proprio in un’intervista rilasciata alcuni mesi fa aveva parlato del suo rapporto con il volto televisivo e dell’unica difficoltà che rischiava di minare la loro stabilità a dispetto di un grande attaccamento: “Stiamo bene insieme. L’unico problema è la distanza: durante la settimana Tina è fissa a Roma per registrare le puntate di Uomini e Donne mentre io sono sempre al lavoro nel mio ristorante. Riesce a raggiungermi solo nel fine settimana”.