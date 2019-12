“Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara sposi a marzo 2020”: l’ennesimo gossip sull’opinionista di ‘UeD’

Sono in crisi. No, si sposano. Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara continuano a essere al centro del gossip. L’ultimo che li riguarda parla di fiori d’arancio in vista. A riportarlo è il settimanale Nuovo, la stessa fonte che qualche settimana fa parlava di una crisi che è stata smentita da Fanpage.it. Secondo quanto riporta la rivista, sarebbe stato un amico della coppia a spifferare la lieta notizia.

Il matrimonio sarebbe previsto per marzo

Secondo quanto sostiene il settimanale Nuovo, Tina Cipollari sarebbe già impegnata nei preparativi del matrimonio con il suo compagno. Le nozze si dovrebbero celebrare a marzo. Sulla rivista si legge: “Tina va a nozze con il suo Vincenzo: Maria farai da testimone? La Cipollari aveva detto: ‘Vorrei pensarci bene’, ma il compagno ha trovato le parole giuste per convincerla. Ora sta organizzando le nozze segrete a marzo. E arriva pure la benedizione della De Filippi”.

Le dichiarazioni di Tina Cipollari sulle nozze

Lo scorso mese, l’opinionista di ‘Uomini e Donne’ aveva dichiarato al settimanale Nuovo di aver avuto modo di parlare di matrimonio con il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara. Tuttavia, aveva anche precisato di non ritenerlo il momento giusto per fare un passo tanto importante. Dopo il matrimonio finito con Kiko Nalli, infatti, vorrebbe pensarci bene prima di ripetere l’esperienza:

“Come tutte le coppie innamorate anche a noi capita di parlare di nozze. Ma sinceramente adesso non è il momento giusto, perché non avremmo il tempo per organizzarle. Se ne discute però non c’è nulla di concreto: non perché non ci sia la volontà, ma perché si tratta di una scelta importante. Sono reduce da un matrimonio, quello con Chicco, durato tredici anni e, prima di rimettermi nella stessa situazione, vorrei pensarci bene”.

Al momento, Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara non si sono pronunciati sul gossip che li vede protagonisti.