Tina Cipollari saluta il 2020 con Vincenzo Ferrara, l’opinionista non è tornata single

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara non si sono lasciati. Lo dimostra la foto postata poche ore fa su Instagram dal ristoratore fiorentino, ultimo compagno dell’opinionista di “Uomini e Donne”. Lo scatto aiuta i due a superare le voci di crisi che si erano fatte strada in rete a inizio dicembre. Tina e Vincenzo hanno salutato insieme l’arrivo del nuovo anno e concluso il 2019 in compagnia l’uno dell’altra. Ancora una volta, la crisi paventata da qualcuno risulta essere un pettegolezzo privo di fondamenta.

Le voci di crisi a dicembre 2019

“Si sono lasciati, si vedevano sempre meno” era l’ipotesi circolata in rete a inizio dicembre a proposito del rapporto tra Tina e Vincenzo presumibilmente rovinato da una crisi. In realtà i due non si sono mai separati. Semplicemente, l’opinionista di “Uomini e Donne” preferisce vivere le sue storie d’amore in maniera privata, come accaduto anche durante il lungo matrimonio con Kikò Nalli, padre dei suoi tre figli.

Tina Cipollari con Vincenzo, un amore social

L’ultima foto postata da Ferrara prima di quella pubblicata in occasione del Capodanno 2020 risale a novembre. Quello scatto dimostra che non c’è stata alcuna crisi a differenza di quanto qualcuno sostiene. Ferrara è il compagno della Cipollari da circa due anni. Il loro rapporto è cominciato all’epoca in cui Giorgio Manetti partecipava ancora al dating show condotto da Maria De Filippi. I frequenti viaggi dell’opinionista a Firenze avevano spinto qualcuno a credere che la Cipollari stesse intrattenendo una relazione proprio con il Gabbiano. In realtà, è sempre stato Ferrara il destinatario di quelle visite.