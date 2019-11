Tina Cipollari su Sossio Aruta e Ursula Bennardo: “Non credevo potessero farcela, sono contenta”

La storia d’amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo ha appassionato fin da subito i fan di Uomini e Donne che hanno seguito tutte le fasi di questo rapporto che all’inizio sembra piuttosto turbolento. Chi non poteva esimersi dal commentare l’evoluzione di questa relazione è sempre stata Tina Cipollari che, da personaggio cardine del programma, con la sua solita schiettezza non si è mai risparmiata nel dire quello che pensava sulla coppia. Stavolta, però, ha voluto esprimere tutta la sua felicità nel vedere che tra Sossio e Aruta l’amore sembra essere più forte che mai, soprattutto dopo l’arrivo della loro primogenita.

Il messaggio di Tina Cipollari

Tina Cipollari, quindi, ha voluto far sapere alla coppia tramite un messaggio diffuso da Uomini e Donne Magazine, di essere davvero contenta che la loro storia proceda nel migliore dei modi, dopo la crisi che li aveva colpiti dopo la partecipazione a Temptation Island e infatti la star di Uomini e Donne rivela:

Faccio tantissimi auguri a Sossio e Ursula per la nascita della meravigliosa Bianca. Ammetto che oggi sono una coppia stupenda anche se, ad onor del vero, fino a qualche tempo fa non credevo potessero farcela. Non avrei scommesso nulla sulla loro storia. Oggi sono davvero felice per Sossio e Ursula, del fatto che con il tempo abbiamo chiarito tante cose rimaste in sospeso e che siano riusciti a costruire una relazione solida e gioiosa

La nascita della piccola Bianca

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono diventati genitori poco più di un mese fa della piccola Biancaono diventati genitori poco più di un mese fa della piccola Biancaono diventati genitori poco più di un mese fa della piccola Bianca, ed entrambi non hanno aspettato neanche un minuto per condividere la gioia di questa nascita con i loro fan. Proprio il neo papà, infatti, l’11 ottobre ha annunciato al popolo di Instagram che la sua bambina era venuta al mondo e in quell’occasione non è mancata una dichiarazione d’amore per la sua Ursula. A distanza di trenta giorni, quindi, ecco comparire un video che celebri il primo mese di Bianca, accompagnato da parole dolcissime che sottolineino quanto l’arrivo di questa bimba sia stato davvero un dono per la coppia: “Tanti auguri a te prinicipessina❤ 1 mese di gioia, di amore e felicità, il tuo arrivo ha dato un altro bellissimo senso alla nostra vita come genitori. Ti amiamo alla follia”.