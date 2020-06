Tiribocchi: “Verona in difficoltà nei secondi tempi, il Napoli può approfittarne”

Tiribocchi analizza la sfida di domani

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Simone Tirocchi ex calciatore ed oggi opinionista di Dazn. Ecco quanto dichiarato:

“Il Verona contro il Cagliari è partito forte, ha spinto molto, ha segnato due gol con Di Carmine. Poi però nel secondo tempo la squadra s’è abbassata e si sono visti i 100 giorni di stop. L’uomo in meno, comunque, ha influito molto. Tuttavia nella ripresa l’Hellas faceva fatica a ripartire. Il Verona viene a cercarti in tutte le zone del campo, hanno calciatori con grande gamba, ci saranno tanti duelli in campo”.

