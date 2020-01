Tiziano Ferro paparazzato col marito: “Metti il maglione da scemo e ti fanno le foto”

Hanno fatto il giro del web le foto di Tiziano Ferro con il marito Victor Allen, paparazzati dal settimanale Chi a Latina in visita dai genitori del cantante. E dai social arriva il commento ironico di Ferro, che ha condiviso le foto scherzando sul look non propriamente sobrio sfoggiato quel giorno:

Ovviamente il giorno in cui ti metti il maglione da scemo, ti fanno le foto i paparazzi!

Le feste dai genitori di Tiziano Ferro

Tiziano Ferro aveva già ironizzato sul suo maglione natalizio e superkitsch in un post di auguri di buon anno ai fan: “Cose vecchie, cose nuove, miracoli. Questo ed altro vi auguro nel 2020! …e questo maglione anche no!!!“. Lui e Victor Allen hanno trascorso le feste natalizie a Latina, la città natale del cantante, insieme alla famiglia di quest’ultimo: papà Sergio, mamma Giuliana e il fratello minore Flavio. Poi, Victor è partito per la California, mentre Ferro è rimasto in Italia per i numerosi impegni che lo vedono protagonista in questo periodo.

I nuovi progetti: una casa in Italia e un figlio

Tiziano Ferro e Victor Allen si sono sposati nel 2019, prima con una cerimonia a Los Angeles e poi con un’altra festa a Sabaudia. Allen, legato a Ferro da oltre tre anni, è l’ex vicepresidente del comparto marketing alla Warner Bros, oggi direttore operativo dell’agenzia di consulenza Levine Partners. Secondo Chi, la coppia, dopo le nozze, ha nuovi progetti. Da una parte l’idea di comprare una casa insieme in Italia, più vicina alla famiglia di Ferro. Dall’altra, la volontà di allargare la famiglia. Un desiderio, quello di diventare papà, che il cantante ha manifestato di recente. Nell’attesa, vedremo Tiziano grande protagonista al Festival di Sanremo, come volto fisso al fianco di Amadeus in tutte e cinque la serate della kermesse.