“Tom Cruise fidanzato con Elisabeth Moss”, ma l’attrice svela l’ennesima bufala

Con cadenza periodica, a Hollywood escono gossip sulla vita privata di Tom Cruise, che dai tempi del divorzio con Katie Holmes non ha più avuto un fidanzamento ufficiale. Ok Magazine ha lanciato lo scoop secondo cui Cruise, recentemente costretto a lasciare l’Italia per l’emergenza Coronavirus e a sospendere le riprese di Mission: Impossibile 7, si sarebbe legato a Elisabeth Moss, l’attrice resa nota dalla serie The Handmaid’s Tale.

Elisabeh Moss smentisce il fidanzamento con Tom Cruise

Come stanno davvero le cose? Il gossip, naturalmente, è una pura bufala, alimentata da una foto che mostrerebbe Cruise insieme alla Moss: peccato che la donna ritratta col divo non sia lei. L’attrice ha parlato direttamente della questione nel programma “Watch What Happens Live with Andy Cohen”. Alla domanda se davvero sposerà Cruse, come ha insinuato Ok Magazine, ha risposto con ironia:

Quando ho letto questa cosa in realtà ero confusa e ho ricevuto messaggi da persone del tipo “Non lo sapevo, perché non me l’hai detto?”. Ovviamente più che altro scherzavano perché sapevano che non era vero. E poi visto la foto sulla copertina di una rivista di gossip e ho pensato:” Non ho mai avuto quel taglio di capelli!”. Dicevano che era una foto di noi due ma io ho pensato: “Non mi sono mai pettinata i capelli in quel modo”. Chiaramente quella non sono io.

Chi è Elisabeth Moss, l’attrice è fidanzata e fa parte di Scientology

Il gossip ha preso (brevemente) piede in Usa anche perché sia Cruise che la Moss hanno in comune il fatto di essere entrambi seguaci di Scientology. L’attrice ha peraltro spiegato in una recente intervista a Marie Claire di essere fidanzata con un altro uomo, di cui non ha svelato l’identità, limitandosi a parlare di una “persona speciale”. Elisabeth Moss, oltre che per il ruolo di protagonista in The Handmaid’s Tale che le valso un Emmy e un Golden Globe, è nota anche per le serie Madmen e Top of the Lake (che le ha fruttato un altro Golden Globe). Dal 2009 al 2011 è stata sposata con la star del Saturday Night Live Fred Armisen.