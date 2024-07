SSC Napoli, le parole di Bianchini Chief Revenue Officer

Calciomercato SSC Napoli – Tommaso Bianchini Chief Revenue Officer della società azzurra è intervenuto a Radio CRC rilasciando alcune dichiarazioni.Queste le sue parole:

SSCN, Bianchini:

“Il pacchetto di amichevoli estive su OneFootball a 15 euro per quattro match? Quest’estate siamo partiti con la nuova identità di brand, si basa sullo storico simbolo del club che abbiamo tenuto intatto e che si presenta in maniera più moderna e contemporanea: abbiamo agito per sottrazione, in un momento in cui si aggiungono sempre più elementi. Abbiamo tolto il superfluo, la N di Napoli va ad emergere sulla maglia da gioco. Il training kit lo abbiamo lanciato ed in questi giorni Dimaro è invasa da tifosi che lo indossano.

Il terzo elemento è sicuramente l’accordo con OneFootball, è la novità più interessante perchè basta scaricare una app, iscriversi e selezionare la partita da vedere, nonché tutti gli eventi qui a Dimaro. Noi stiamo inserendo in tutte le attività social il link che va alla pagina di acquisto delle quattro partite estive del Napoli: il Summer Pass si può acquistare in pochi passi, ricordo sempre che quella contro l’Anaune è una partita gratuita per tutti. La partita è visibile anche in tv, c’è l’app gratuita di OneFootball.

Da sabato inizieremo a vendere la singola gara contro il Mantova, ma stiamo avendo molto successo con l’accordo con OneFootball: il mio consiglio è di acquistarlo ora fino alla giornata di venerdì.

Sono alla mia quarta stagione con il Napoli, ho avuto l’onore di vivere la stagione dello scudetto che rimarrà sempre nel mio cuore, anche perchè a fine stagione è nato mio figlio.

In questo istante abbiamo aggiornato l’app, il Napoli Summer Pass è in homepage di OneFootball quindi sarà molto più facile acquistarlo da parte dei tifosi del Napoli in giro per il mondo. Nel corso della stagione lanceremo una membership per fidelizzare i fan in tutto il mondo, c’è un progetto su cui stiamo lavorando per far sentire i tifosi sempre più a contatto con il club.

Sei milioni di tifosi e 80 milioni di simpatizzanti secondo la Nielsen? Sono stati fatti sondaggi e ricerche interessanti, ma il mondo è cambiato e si sta innovando, conta il numero di fan che si può raggiungere. OneFootball è il primo passo per parlare direttamente ai tifosi, sappiamo le loro ambizioni e vogliamo avere un dialogo.

Lo stadio virtuale? Che De Laurentiis sia un visionario assoluto lo dice la storia, servono strumenti per far vedere il calcio in maniera diversa, gli strumenti standard perdono terreno e serve inventarsi qualcosa, dalle conferenze agli eventi in diretta. Il ritiro è il momento più bello dell’anno perchè i tifosi lo toccano con mano, saltano le barriere e l’incontro diventa giornaliero.

Maglie? Avremo tanti lanci quest’anno, è importante avere sempre una storia credibile: raccontiamo Napoli e le sue bellezze al mondo, stiamo andando sempre in luoghi più segreti ed in questo racconto posso dire che c’è stato un inizio con la prima maglia ufficiale, l’eclettismo napoletano che ci contraddistingue, poi il training kit più urbano, ed arriveranno altre puntate.

Quanto sono innamorato di Napoli? Mia moglie è di Torre Annunziata, avevo già una metà di famiglia così: quando ho detto a mio suocero che sarei andato a lavorare al Napoli, ha pianto di gioia seppur vivesse a Pisa”

