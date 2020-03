Tony Maiello è diventato papà della piccola Ludovica: “Vi auguro un giorno come questo”

Tony Maiello è diventato papà della sua prima figlia di nome Ludovica, dopo aver sposato la compagna Roberta lo scorso 26 giugno 2019 a Castellamare di Stabia, città che gli ha dato i natali. È nato lì Tony, il 15 marzo 1989, e oggi che ha 28 anni è pronto a tornarci con una bambina tra le braccia. Il messaggio, condiviso su Instragram, ha commosso i suoi fan e intenerito tutti i papà, alla vigilia della loro festa:

Vi auguro un giorno come questo. Il giorno più bello della mia vita ora ha un nome, si chiama Ludovica. Non potevo scrivere canzone più bella e meravigliosa, con l’aiuto di mia moglie stavolta, che è molto più brava di me. ❤️ Non vi auguro le cose materiali in questa vita, perché capisci che non valgono niente. Vi auguro l’amore. Perché qualsiasi cosa succeda, l’amore vince sempre, La vita vince sempre. Vi auguro una famiglia che vi vuole bene, vi auguro di circondarvi di persone che vi apprezzeranno sempre per quello che siete e non per quello che avete. Vi auguro i figli, il dono più grande che Dio potesse farci. Vi auguro i sorrisi, gli abbracci, i pianti di gioia. Vi auguro che un giorno possiate sentirvi come mi sento io oggi. Felice.