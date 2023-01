Napoli-Roma – Trionfano gli azzurri in casa, portandosi a più tredici dalla seconda in classifica e blindano il primo posto in campionato.

Napoli–Roma – Cinquantamila spettatori al Maradona, il Napoli è pronto, la scalata verso la vittoria continua. Spalletti ritrova Kvaratskhelia e Mourinho deve rinunciare a Nicolò Zaniolo, che da separato in casa, è ormai destinato a rimanere fuori rosa. Il Napoli spinge, trova la vittoria a cinque minuti dal fischio finale grazie alla rete di Giovanni Simeone che porta gli azzurri a +13 dall’Inter.

Primo tempo

Dopo soli cinque minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Roma ci pensa Kvaratskhelia a spaventare la difesa avversaria, che da sinistra verso il centro mette in difficoltà Rui Patricio, ma l’intervento tempestivo del portiere salva in extremis la Roma. Tuttavia i giallorossi non si lasciano intimorire e rispondono con un lancio lungo di Spinazzola, che provoca un’incomprensione tra Kim e Meret che poteva costare cara. Buon’inizio per la Roma, anche se da definirsi totalmente casuale. Grande prestazione invece per il Napoli dal primo minuto, che in autonomia riesce a gestire un gran pezzo di gara senza troppe preoccupazioni.

Si riparte con il tocco di Kvaratskhelia per Mario Rui, che circondato da tre avversari, è in grado di trattenere la palla. Riesce poi in un passaggio tempestivo di nuovo per il georgiano che con un assist serve Osimhen. Poi il capolavoro: stop di petto, palleggio di coscia, tiro al volo e rete. Rui Patricio non ci arriva, il Napoli passa meritatamente in vantaggio al 17′. Avanzano ancora gli azzurri, di nuovo Osimhen che di tacco serve Zielinski, il centrocampista prova il tiro da lontano ma finisce fuori.

Al 37′ ci riprova la Roma che cerca di entrare in area avversaria con Pellegrini che prova il tiro, ma ribatte Kim, pallone che arriva sul destro di Dybala, che non è il suo piede e spara alto. Ed ecco Mario Rui per Zielinski, ma la palla finisce ancora in out. Colpo involontario di Smalling per Osimhen, che finisce a terra procurandosi un duro colpo al polso, la partita del nigeriano prosegue con una fasciatura e al 45′ si avvicina al 2-0 ma palla ancora fuori. Rischia ancora il Napoli al 48′ con Dybala per Spinazzola, ma Meret si fa trovare preparato. Finisce 1-0 il primo tempo di Napoli-Roma.

Secondo tempo

In avvio di ripresa il Napoli continua ad essere aggressivo e pericoloso in contropiede. Si parte subito con Lobotka per Osimhen, che lascia andare la palla per Lozano riuscendo così ad anticipare Smalling, poi passaggio in mezzo per Kvaratskhelia che sbaglia lo stop e aiuta Mancini ad allontanare. Si salva ancora la Roma, nonostante la superiorità del Napoli a livello tecnico. Riparte Abraham per Pellegrini che riesce a servire Zalewski, ma il polacco sbaglia il tiro scaturendo nervosismo in attacco giallorosso. Difatti è proprio Abraham a contestare la scelta del compagno, dal quale si aspettava un cross.

Occasione clamorosa per la Roma con l’angolo di Pellegrini, ci prova Cristante sul primo palo ma Meret non lascia passare. Continuano imperterriti i giallorossi, l’azione prosegue e ancora cross di Pellegrini in direzione di Smalling che mette giù per Ibanez, ma il brasiliano sbaglia traiettoria e Rrahmani riesce a chiudere in scivolata. Ancora un corner per la Roma, ma stavolta gestito decisamente male, dando così vantaggio al trio Lozano, Kim e Kvaratrskhelia che in velocità si catapultano nell’area avversaria ma il tiro del messicano viene parato senza problemi da Rui Patricio.

Prende coraggio la Roma con Abraham che avanza verso Meret, ma qualcosa va storto, il numero 9 giallorosso è costretto a lasciare il campo per infortunio. È dunque il turno di Belotti. Al 75′ ci pensa Mancini che lancia al centro, la palla rinviata finisce sui piedi di Zalewski che aiuta a far ripartire la Roma con un tiro sul secondo palo intercettato perfettamente dal El Shaarawy, il quale riesce a tirare in rete portando la Roma sul pareggio. Non si perde d’animo Spalletti che propone subito due cambi: Raspadori per Lozano e Simeone per Osimhen. All’86’ riparte Di Lorenzo per Zielinski, che trova pronto Simeone spalle alla porta, intanto Smalling gli lascia troppo spazio e il Cholito si gira trovando la porta. Il Napoli è di nuovo in vantaggio. Finisce così Napoli-Roma: si fermano i giallorossi in campionato e gli azzurri trionfano tra il boato dei tifosi al Maradona.

Top Simeone

Entra, spacca ed esce. Giovanni Simeone, come a San Siro contro il Milan non si smentisce. A soli cinque minuti dalla fine segna un gol pesantissimo e regala la vittoria al Napoli. Niente da aggiungere: il Cholito fa sempre la differenza.

Flop Anguissa

Partita poco entusiasmante per il centrocampista, gestisce la palla e dà, come di consueto il suo contributo ma non spicca. Nessuna performance memorabile per l’azzurro.

