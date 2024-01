Torino-Napoli, Cairo: “È stata una grande vittoria”

Nella giornata di ieri anche il Presidente del Torino Urbano Cairo ha commentato la netta vittoria in campionato contro il Napoli.

Nel pomeriggio di ieri il Torino ha battuto il Napoli vincendo per 3-0 ed al termine del match anche il Presidente Urbano Cairo ha voluto commentare la vittoria.

Di seguito le sue parole:

“Lo scorso anno andavamo meglio in trasferta, ora dovremmo fare entrambe le cose. Abbiamo ottenuto una bella vittoria; nel primo tempo si vedeva che avevamo in mano la partita. Vanja ha fatto una grande parata, ma eravamo in controllo. Abbiamo segnato subito dopo l’espulsione, ma non è dipeso da quello. La gara più bella di sempre? Facendo due conti dovrebbero essere circa 750 partite da presidente, sicuramente è una grande vittoria. Adesso dobbiamo continuare: abbiamo chiuso l’andata con un punto in più, è tutto ravvicinato e andiamo avanti partita per partita. Vogliamo migliorarci. Direi tutto bene, ora serve dare continuità a questa grande vittoria: 27 punti sono un buon messaggio di ciò.”

