Torino-Napoli, Politano tra i titolari: il giocatore potrebbe battere un record

Matteo Politano, centrocampista del Napoli, potrebbe battere un record durante la sfida contro il Torino.

Il giorno della sfida tra Napoli e Torino si avvicina e nell’elenco dei probabili undici che scenderanno in campo con la maglia del Napoli c’è anche Matteo Politano. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport afferma che il giocatore è indispensabile nella gara di domani; inoltre riporta che potrebbe battere un nuovo record.

Dal quotidiano si legge:

“Ha saputo mettersi in discussione, l’ex esterno interista, crescendo nel rendimento di partita in partita, convincendo Gattuso sulle proprie qualità. Una condizione che non può prescindere per i due esterni d’attacco: come lui, anche Lorenzo Insigne lavora tanto in questo senso. È quanto sta chiedendo a se stesso, Politano, che contro il Torino proverà ad eguagliare il record di gol che ha stabilito nel campionato 2017-18, col Sassuolo, quando realizzò 10 reti. Gliene manca una, adesso, ed ha sei partite a disposizione per migliorarsi.”

