Torino su Simeone, il Napoli ha già fissato il prezzo

Il trasferimento di Giovanni Simeone al Torino potrebbe concretizzarsi a gennaio; il Napoli avrebbe già fissato il prezzo.

Si parla ormai da qualche tempo di un interesse da parte del Torino per l’attaccante del Napoli Giovanni Simeone. Ci sarebbe dunque la possibilità di un trasferimento a gennaio. Il club partenopeo avrebbe le idee ben chiare per quanto riguarda il prezzo.

Di seguito quanto si legge sull’odierna edizione di Tuttosport:

“Al tecnico piace molto Giovanni Simeone, attaccante di riserva a Napoli, giocatore che in passato ha fatto molti gol in campionato. De Laurentiis e Conte sono disposti a cederlo, ma il produttore cinematografico chiede 15 milioni e non intende fare sconti, soprattutto a Cairo che a sua volta non gli aveva fatto sconti su Buongiorno. Il Toro ci proverà. Qualche contatto è già stato allacciato, ma alla fine se i dirigenti granata non tireranno fuori la somma che ha chiesto De Laurentiis, non se ne farà niente.”

