Torna alla luce la statua di Maradona, sarà esposta in una pizzeria ai Quartieri Spagnoli

La statua di Maradona ai Quartieri Spagnoli

La statua dedicata a Diego Armando Maradona dello scultore Domenico Sepe, potrà essere nuovamente ammirata dai tifosi visto che sarà esposta all’interno di una pizzeria dei Quartieri Spagnoli. Lo stesso artista ha confermato a Il Mattino il giorno e il luogo dove sarà possibile ammirarla. Ecco quanto dichiarato al quotidiano:

“Il mio sogno era quello di destinare la scultura di Diego Armando Maradona allo Stadio di Napoli in quanto luogo simbolo del calcio, dei tifosi e della bellezza di Maradona. Questo sogno tuttavia, ad un certo punto, si è spezzato con la restituzione dell’opera. Ecco perché l’unica possibilità rimasta è stata quella di fare risorgere Diego nella sua casa adottiva più passionale, rappresentata dai Quartieri Spagnoli. Un luogo dove il campione è stato sempre amato e celebrato. Posso dire che con la collocazione della mia opera nel tempio dedicato al Pibe de Oro, il mio sogno in qualche modo si realizza. Per me, il significato di questa esposizione è molto importante perché attraverso il contatto con il popolo napoletano la figura di Diego continua a vivere. La mia, infatti, è un’opera che vuole raccontare l’eternità di Diego e l’unica possibilità che avevo per dimostrarlo era quella di metterla in relazione con il vero popolo napoletano che parte dai Quartieri Spagnoli”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

