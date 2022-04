Tornano Osimhen e Rrahmani contro la Fiorentina, ma Spalletti ha altre due speranze

Corriere dello Sport – Osimhen e Rrahmani in campo contro la Fiorentina, ma Spalletti spera in altri due recuperi: Meret e Ounas.

Finalmente Osimhen ritornerà in campo contro la Fiorentina, ma non solo, sarà di nuovo a disposizione anche Rrahmani:

“Da domani, poi, tutti in campo per preparare a dovere la delicatissima sfida con la Viola: dopo aver scontato il turno di stop torneranno regolarmente a disposizione sia Osi sia Rrahmani, mentre da valutare restano le condizioni degli infortunati Meret, Petagna, Ounas e Di Lorenzo, ieri alle prese con i rispettivi programmi di lavoro personalizzato in campo. A coltivare speranze di recupero e convocazione sono più che altro Meret e Ounas“.

