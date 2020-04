Tornare a giocare? Chi si prende la responsabilità. Il mercato non si ferma ed il Napoli ha 5 priorità

Chiariello: il Napoli si sta muovendo per raggiungere 5 obiettivi primari: il sostituto di Koulibaly che non deve essere un Koulibaly, ma un Albiol. Terzino sinistro perché Ghoulam fuori dal progetto. Terzino destro, aprendo la strada a Faraoni. Un centrocampista se Allan va via. Un sostituto di Callejon

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti opinionisti e giornalisti per parlare del coronavirus, della ripresa dei campionati, delle priorità del Napoli in sede di calciomercato e di altro

Marelli: “L’IFAB ha aggiunto un documento specificando che le regole potranno essere applicate dal 1° Giugno, ma lasciando alle Federazioni la scelta”

Luca Marelli, ex arbitro: “Le modifiche del regolamento erano state decise già il 29 febbraio e previste per il 1° Giugno 2020. L’IFAB ha aggiunto un documento specificando che le regole potranno essere applicate dal 1° Giugno, ma lasciando alle Federazioni la scelta se applicarle da subito o meno.

Secondo me è sbagliato, perché dovrebbero finire tutti il campionato con le regole come sono state decise ad inizio anno. Non cambia tantissimo, ma ci sono modifiche su cui si può creare confusione. VAR? E’ l’argomento più importante e si è creata una grandissima confusione per nulla, perché in Italia non è cambiato assolutamente niente. L’IFAB ha solo tirato le orecchie alla Premier League che utilizza il VAR come gli pare.

Fallo di mano? L’IFAB ha deciso che il tocco di mano in attacco va punito solo se nell’immediatezza viene segnata una rete o se è chiara occasione da gol. Si pone rimedio a ciò che era diventato un eccesso.

Per quanto riguarda i giornali sportivi, non ne leggo, semplicemente dico con assolutamente certezza ciò che so, avendo parlando con l’IFAB. Non c’è alcuna richiesta da parte dell’IFAB di utilizzare maggiormente il VAR, l’unico aspetto che mi lascia molto perplesso è quando l’IFAB dice che anche per situazioni oggettive è buon uso andare a controllare il VAR.

Questo strumento non serve per salvarsi le chiappe, ma per situazioni soggettive che devono essere riviste e valutate. Mille interpretazioni? Fanno parte del gioco, è inevitabile la parte interpretativa nel gioco del calcio: l’entità dei contatti sarà sempre soggettiva. Ci sono casi evidenti ed altri meno evidenti, ma le polemiche non finiranno mai”.

Chiariello: “Lo sport che muove milioni di posti di lavoro è il calcio ed andrebbe preso in considerazione”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Il tema del giorno non è solo la VAR o gli stipendi, la Liga spagnola sta pensando di finire il campionato in un’unica sede, la stessa idea della NBA.

La Germania sta andando verso una strada diritta che porta verso un ritorno in campo veloce, in Italia la situazione non decolla. Oggi ci si aspetta qualche novità, nel frattempo il Governo che ha tante priorità, ha lasciato il calcio da solo. Il calcio voleva la possibilità di utilizzare il betting come sponsor e invece il Governo non ha messo nessuna norma in tal senso, non c’è apertura.

Non c’è un fondo salva calcio, non sono state prese altre misure se non piccole e di poco conto per le leghe dilettantistiche. Lo sport che muove milioni di posti di lavoro è il calcio, andrebbe preso in considerazione, forse il Governo dovrebbe cominciare a prenderlo in considerazione”.

Mosna: “Nel calcio fanno bene a difendere fino alla fine la possibilità di non far morire una stagione”

Diego Mosna, presidente onorario della Lega Pallavolo Serie A: “Noi contestiamo lo sgarbo istituzionale di non averci invitato al consiglio, dove dovremmo sedere sia Fabris che io, discutendo di argomenti che ci riguardano. Se ci fosse uno spiraglio di allenarsi a Maggio, con una finale da poter disputare all’aperto, al chiuso, avrebbe dato un minimo di dignità alle società che hanno giocato tutto il campionato.

Ciò che è stato fatto è indefinibile. Calcio? Fanno bene a difendere fino alla fine la possibilità di non far morire una stagione, una possibilità di continuità e soprattutto avranno anche calcolato bene ed in sicurezza.

C’è un giro d’affari considerato tra i primi nell’economia italiana. Ciò che ci dispiace è non aver potuto presentare la nostra idea a tutti gli altri, capisco ogni motivazione e la scelta è nel diritto, quindi non ci permettiamo di discuterlo, ma perlomeno ci potevano ascoltare. Si poteva anche aspettare la scadenza del decreto del 13, prima di prendere una decisione. Non capisco il senso né il motivo, anche perché per un’azienda che deve gestire un’attività anche sportiva, è ben diverso che gestire una parte pubblica che non ha rischi”.

De Nicola: “Tornare a giocare? Chi se la prende la responsabilità?”

Alfonso De Nicola, ex medico della SSC Napoli: “Il virus possiamo prenderlo in qualsiasi momento della giornata e per qualsiasi cosa facciamo, può essere ovunque. Purtroppo non sono ancora stati capaci di capire questo virus quando si disattiva e quando no, gli studi che stanno facendo è per capire i punti deboli di questo virus. Se uno non conosce bene il problema non può risolverlo, quindi va analizzato per bene in ogni suo piccolo particolare.

Operai sì e giocatori no? Chi se la prende la responsabilità? Ogni atleta vale almeno 3-4 milioni di euro, se uno di loro si ammala con chi te la vai a prendere? Ogni medico vuole uscirne pulito, ma se vogliamo a rischio 0 non dobbiamo vivere mai più, come facciamo? Se tutti riprendono, deve riprendere anche il Napoli, ma ci sono vari aspetti che io non conosco legati ai contratti ed altre cose. Normalmente credo che bisogna riprendere, con tutte le precauzioni del caso, cose che altre società facevano già ed altre un po’ meno.

Ma chi poteva mai immaginare si arrivasse ad una situazione del genere? Era inimmaginabile un disastro del genere. Follia chiudere i battenti? No, perché le possibilità di contagio maggiori le si hanno all’interno e non all’esterno ed il calcio si gioca all’aperto. Non credo che il problema sia infettarsi durante una partita, ma gli alberghi, spogliatoi e sono tante le persone che lavorano.

Test rapido? Mettiamo che ci sia un falso positivo o falso negativo, cosa fai? Se non vogliamo essere superficiali bisogna fermarsi ancora un po’ fin quando non si trova il vaccino oppure parlare di immunità per chi ha già contratto il virus, ma questo non possiamo ancora dirlo. Se Alfonso De Nicola fa un ragionamento per scaricarsi le responsabilità allora dice di non ricominciare, se vuole assumersi piccole responsabilità che possono diventare enormi, dice di ricominciare. Causa al club in caso di contagio? Secondo me si potrebbe andare a finire in questa direzione “.

Chiariello: “Il mercato non si ferma ed il Napoli ha 5 priorità”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Se c’è una cosa che non si ferma anche se i viaggi sono bloccati, ma si fa via cellulare, è il mercato. Il Napoli si sta muovendo per raggiungere 5 obiettivi primari: il sostituto di Koulibaly che non deve essere un Koulibaly, ma un Albiol; terzino sinistro perché Ghoulam fuori dal progetto; terzino destro, aprendo la strada a Faraoni; un centrocampista se Allan va via; un sostituto di Callejon. Il Napoli ha chiare le priorità, vedremo i nomi veri che arriveranno”.

