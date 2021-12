Toronto in pressing su Lorenzo Insigne, offerti 7 milioni al capitano

Toronto in pressing su Lorenzo Insigne – La trattativa entra nel vivo: il club è in attesa della risposta del capitano.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Toronto non avrebbe mai smesso di corteggiare Lorenzo Insigne:

“Avendo un contratto in scadenza potrà eventualmente, attraverso il proprio manager Pisacane, scorgere nuovi orizzonti. Da Toronto non hanno mai smesso di aspettare un suo sì: l’hanno corteggiato il giusto, hanno offerto quello che ritengono equo per un talento di quella portata – sette milioni di euro – ed ora attendono che arrivi una risposta, che non potrà essere immediata ed avrà bisogno di tempi più o meno comprensibili”.

