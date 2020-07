Tottenham, Aurier sotto choc. Ucciso il fratello a Tolosa

Grave lutto per Aurier

Come riportato dall’edizione online della Gazzetta dello Sport, forte choc per il terzino del Tottenham Serge Aurier. In Francia, più precisamente a Tolosa, è stato assassinato a colpi d’arma da fuoco il fratello 26enne Christopher Aurier. L’omicido è avvenuto per strada, alle cinque di questa mattina nella zona industriale della città francese. Lo stesso Tottenham ha poi confermato attraverso un tweet quanto accaduto, esprimendo la sua vicinanza al terzino ivoriano.

