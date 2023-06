Totti su Garcia: “È l’allenatore giusto per una piazza come Napoli”

L’ex giocatore e Capitano della Roma Francesco Totti ha rilasciato qualche dichiarazione sul nuovo tecnico del Napoli Rudi Garcia.

Francesco Totti, ex Capitano della Roma, ha rilasciato un commento sull’arrivo al Napoli di Rudi Garcia ai microfoni del quotidiano Il Messaggero.

“Garcia è un grande allenatore e un grande uomo. E’ una persona che ti fa stare bene per cui penso che in una piazza come Napoli, sia davvero un allenatore giustissimo. Roma? Ogni anno è diverso, speriamo che nella prossima stagione possa andare meglio magari ritornando nelle zone alte della classifica e se c’è il mister Mourinho è già questa una cosa importante.”

