La Gazzetta dello Sport – Tousart se parte Demme: Garcia gradirebbe il trasferimento.

La trattativa tra Diego Demme e l’Hertha Berlino è stata ripresa, e ad oggi sembrerebbe essere molto vicino al trasferimento. Il Napoli non chiede molto per il suo cartellino, e anche se non sarà uno scambio vero e proprio, la società vorrebbe prelevare dal club della capitale, il centrocampista francese Lucas Tousart. Il classe 1997 piace a Garcia, il tecnico lo conosce molto bene dopo averlo allenato al Lione.

