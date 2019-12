Tra Flavio Briatore e Benedetta Bosi sarebbe già finita: “Lui l’ha lasciata con un sms”

Tweet on twitter

A quanto pare è finita la relazione tra Flavio Briatore e Benedetta Bosi, la coppia finita inevitabilmente al centro dell’attenzione per la consistente differenza d’età tra l’imprenditore, 69 anni, e la ventenne studentessa in Giurisprudenza. Il settimanale Chi ha svelato le modalità attraverso le quali si sarebbe chiuso il rapporto tra i due, con un sms inviato da Briatore alla Bosi per annunciare la fine della storia, peraltro mai confermata dai protagonisti nonostante le numerose paparazzate.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini parla di “feste da single per Flavio Briatore che ha lasciato, dopo un weekend romantico a Londra, la giovanissima Benedetta Bosi”, specificando inoltre la modalità attraverso la quale sarebbe stata comunicata la fine: “Flavio ha liquidato la storia con un sms facendo perdere le proprie tracce.”

La reazione di Elisabetta Gregoraci

La vicenda aveva generato anche una reazione da parte di Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Briatore e mamma di Nathan Falco, che aveva commentato le foto pubblicate proprio dal settimanale Chi, in risposta ad alcune domande degli utenti su Instagram: “Non è il problema di avere un altro rapporto, ma l’età. Questo destabilizza”. La replica è stata lapidaria: “Più che destabilizzare, fa rabbrividire”.

Non è escluso che tutto possa essere connesso a un ritorno di fiamma proprio con Elisabetta Gregoraci, con la quale di recente Briatore si è più volte fatto vedere di recente, attraverso foto e video pubblicati sui social che ritraevano giornate di famiglia.

Chi è Benedetta Bosi

Ma chi è la ragazza che avrebbe fatto capitolare Flavio Briatore? Si tratta di Benedetta Bosi, ha 20 anni e studia Giurisprudenza all’Università Statale di Milano. Secondo il settimanale ‘Chi’, quello di diventare magistrato non sarebbe il suo unico sogno. Benedetta Bosi non disdegnerebbe un futuro nella moda. Nel suo curriculum c’è anche un corso di giornalismo e la corona di Miss Carnevale ricevuta a Pietrasanta.