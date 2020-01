Tragico lutto per Carla Velli, è morto l’ex e padre di suo figlio Matteo Voltolina: “Sono incredula”

Incredulità e sgomento per Carla Velli. Sarebbe morto suicida il suo ex compagno, l’imprenditore Matteo Voltolina. “Impotente, triste e incredula”, scrive la ex Uomini e Donne sui social network: “Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza”. La veneziana, ex tronista del programma del pomeriggio condotto da Maria De Filippi, aveva avuto un figlio dall’uomo, 38enne, noto per essere il figlio di uno dei fondatori dell’Antica Murrina Veneziana.

L’amore tra Carla Vella e Matteo Voltolina

Amore di grande forza quello tra Carla Velli e Matteo Voltolina, finito purtroppo male. La storia, nata circa due anni fa, ha fatto sì che nascesse il piccolo Emanuele. La coppia sarebbe dovuta convolare a nozze ma insanabili differenze caratteriali hanno sancito la fine della loro relazione. I due erano comunque molto legati proprio in relazione alla nascita del piccolo Emanuele.

Chi era Matteo Voltolina

Il corpo di Matteo Voltolina è stato trovato senza vita, domenica mattina, a Mestre, nell’Ostello Anda Venice, una struttura ricettiva di lusso. L’imprenditore, stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe suicidato attraverso una overdose di farmaci. A dire però cosa è effettivamente successo, sarà soltanto un’indagine della magistratura.

La ricostruzione della morte di Matteo Voltolina

Stando alle ricostruzioni, Matteo Voltolina aveva prenotato lo scorso venerdì notte una stanza presso l’Ostello Onda Felice. L’allarme è stato lanciato nella tarda mattinata di sabato, quando il personale dell’albergo non riusciva a mettersi in contatto con il loro ospite. Dopo svariati tentativi, hanno deciso di entrare nella camere che occupava e lo hanno rinvenuto riverso sul pavimento, accanto al letto. Agli addetti alla reception era apparso tranquillo, senza alcun problema.