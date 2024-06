Tre club di Serie A su Leoni: c’è anche il Napoli

Secondo Tuttomercatoweb Giovanni Leoni, difensore centrale della Sampdoria, piacerebbe al Napoli ma anche ad altri due club di Serie A.

Giovanni Leoni, difensore centrale della Sampdoria classe 2006 avrebbe suscitato l’interesse di tre club di Serie A, cioè Napoli, Torino ed Inter.

Di seguito quanto si legge in merito su Tuttomercatoweb:

Per quanto riguarda il mercato proprio Giovanni Leoni, classe 2006, è uno dei nomi caldi con Torino, Napoli e Inter sulle sue tracce, tutti club disposti a lasciare il centrale difensivo in prestito alla Samp per un’altra stagione in modo da farlo maturare ulteriormente. Con l’Inter in particolare i rapporti sono più che buoni e per questo si lavora anche al ritorno di Sebastiano Esposito, classe 2002, in attacco dopo i sei gol e sei assist sfornati in 22 presenze quest’anno.”

