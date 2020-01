Tre Ferragni a Dubai, Chiara e le sorelle Valentina e Francesca in vacanza negli emirati

Dopo il Natale trascorso in montagna, Chiara Ferragni e Fedez, insieme al piccolo Leone, hanno deciso di trascorrere il loro capodanno 2020 a Dubai, come le decine di foto e stories pubblicate sui rispettivi profili social testimoniano in maniera evidente. La coppia va in giro per esplorazioni nel deserto in sella a di cammello, ma dedica anche molto tempo al primogenito.

Le sorelle Ferragni a Dubai con Chiara

Ma i tre non sono soli, perché a raggiungerli a Dubai in questi giorni c’è anche la famiglia di Chiara Ferragni, o meglio una sua rappresentanza. Come si sa l’imprenditrice e il musicista non viaggiano quasi mai soli e il più delle volte vengono accompagnati da un folto ma ricorrente gruppo di persone. Tra queste, ovviamente, c’è la famiglia di lei, sempre molto presente nella vita di Chiara Ferragni non solo per ragioni affettive, ma anche lavorative.

In particolare la vacanza a Dubai ha previsto l’arrivo negli emirati arabi delle due sorelle Ferragni, Francesca e Valentina, come testimonia una foto pubblicata da Chiara Ferragni che vede le tre ritratte insieme in spiaggia il primo giorno dell’anno.

Cosa fanno le sorelle di Chiara Ferragni

Un trio che, appunto, condivide anche la sfera lavorativa, visto che sia Valentina che Francesca lavorano insieme a Chiara Ferragni al progetto Blonde Salad. La prima ne fa parte da molto più tempo, quasi le origini, mentre Francesca è stata assunta da sua sorella in contemporanea a sua madre. La prima ha messo temporaneamente da parte il lavoro da dentista, mentre la mamma ha sospeso la sua attività da scrittrice.

A differenza di Valentina Ferragni, che è la più giovane delle tre ed ha in qualche maniera seguito le orme della sorella Chiara come influencer, mentre Francesca Ferragni, che tra l’altro è testimone di nozze di Chiara, ha inizalmente battuto una strada professinale più tradizionale, laureandosi nel 2015 in Odontoiatria e Protesi Dentale a Milano e svolgendo la sua attività a Cremona nello studio del papà Marco.