Corriere dello Sport – Tre uscite strozzano il mercato in entrata del Napoli: la situazione.

Sono tre le uscite che il Napoli vorrebbe portare a termine e che strozzano il mercato in entrata. Secondo il quotidiano, la società avrebbe la necessità di smaltire e tra i profili in discussione ci sono quelli di Demme, Ounas e Politano.

“Tutte da scoprire anche le storie in uscita: da Politano (Valencia) e Demme (Valencia e Eintracht), passando per Ounas (Torino e Monza). I tre nodi che strozzano le entrate: Gerard Deulofeu dell’Udinese è bloccato così come le alternative che giocoforza vanno valutate considerando la fase di stallo nella trattativa per il catalano: il croato Josip Brekalo del Wolfsburg e il norvegese Ola Solbakken del Bodø (inseguito anche dalla Roma).”

