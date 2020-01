Trento-Partizan Belgrado, EuroCup basket 2020: programma, orario, tv e streaming

Mercoledì 15 gennaio si svolgerà la sfida tra Trento e Partizan Belgrado, match valido per la seconda giornata delle Top 16 di EuroCup 2019-2020 di basket. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 19.00 presso la BLM Group Arena. Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

La squadra di Nicola Brienza ha iniziato il proprio cammino nella seconda fase di EuroCup con una buona prestazione sul campo del Darussafaka Istanbul, sfiorando un colpo esterno che sarebbe stato pesantissimo in chiave qualificazione. Alla fine, però, i trentini si sono arresi per 73-69 e adesso sono praticamente obbligati alla vittoria casalinga contro il Partizan Belgrado: non sarà però certamente una missione facile, perché i serbi sono un team molto temibile, come dimostra il netto successo ottenuto all’esordio contro la Virtus Bologna (99-81).

La partita tra Trento e Partizan Belgrado non godrà di alcuna copertura televisiva, ma sarà visibile in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live del match, garantendovi aggiornamenti minuto per minuto.

TRENTO-PARTIZAN BELGRADO: ORARIO, PROGRAMMA E STREAMING

Mercoledì 15 gennaio 2020

Ore 19.00: Dolomiti Energia Trento – Partizan Belgrado

Guida streaming – Diretta Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

Credit: Ciamillo