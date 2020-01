Trento-Virtus Bologna in tv, EuroCup basket 2020: orario, programma e streaming

Si conclude la prima metà del girone A delle Top 16 di EuroCup, e la terza giornata regala un doppio derby, sia cromatico, bianconero, che soprattutto territoriale, italiano. Trento e Virtus Bologna si sfidano con obiettivi simili, data la situazione di classifica.

Per le V nere, dopo la vittoria sul Darussafaka seguita alla brutta sconfitta contro il Partizan Belgrado alla Stark Arena, la seconda vittoria darebbe una spinta importante verso la qualificazione ai quarti di finale, mentre l’Aquila Basket, dopo le sconfitte contro turchi e serbi, ha assoluto bisogno di incamerare i due punti per non doversi ritrovare quasi fuori dai giochi con ancora tre partite da disputare. In Serie A le due formazioni si sono affrontate nella 17a giornata, con il successo bolognese alla BLM Group Arena (sede anche della sfida di domani) per 77-83, grazie alla miglior partita dell’anno di Milos Teodosic, con 30 punti. C’è una novità rispetto ad allora: Trento ha lasciato partire George King.

Il match tra Dolomiti Energia Trento e Segafredo Virtus Bologna si terrà domani, martedì, alle ore 20. Ne sarà garantita la diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

EUROCUP 2019-2020

MARTEDÌ 21 GENNAIO

Ore 20:00 Dolomiti Energia Trento-Segafredo Virtus Bologna

TRENTO-VIRTUS BOLOGNA: DIRETTA TV E STREAMING



DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo