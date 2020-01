Trento-Virtus Bologna in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming EuroCup basket 2020

Oggi (21 gennaio) si disputerà il match tra Trento e Virtus Bologna, sfida valida per la terza giornata delle Top 16 dell’EuroCup 2019-2020 di basket. Il programma del derby italiano prevede un orario d’inizio alle 20.00 presso il PalaTrento, noto anche come BLM Gruop Arena per ragioni di sponsorizzazione. Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

Siamo all’interno del girone E, nel quale dopo i primi due turni a comandare è il Partizan Belgrado (2-0), che ha sconfitto in modo piuttosto netto le V nere a domicilio e l’Aquila in territorio italiano. La Virtus Bologna, dopo il ko all’esordio, ha ottenuto un successo fondamentale contro il Darussafaka e ora giunge a Trento con l’obiettivo di vincere e continuare la propria corsa verso i quarti di finale. Situazione differente per la formazione di Nicola Brienza che è il fanalino di coda del raggruppamento (0-2) ed è praticamente all’ultima spiaggia: per mantenere accese le speranze di qualificazione i trentini non possono più sbagliare. Le due squadre si sono già affrontate alla BLM Group Arena lo scorso 5 gennaio per la diciassettesima giornata di Serie A: i bolognesi si imposero per 77-83.

Il derby tricolore tra Trento e Virtus Bologna non godrà di alcuna copertura televisiva, ma sarà visibile in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live del match, garantendovi aggiornamenti per ogni singola giocata.

TRENTO-VIRTUS BOLOGNA: ORARIO, PROGRAMMA E STREAMING

Martedì 21 gennaio 2020

Loading…

Loading…

Ore 20.00: Trento – Virtus Bologna

Guida streaming – Diretta Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo