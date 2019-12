Trento-Virtus Roma oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2019-2020

Si giocherà quest’oggi uno dei due anticipi della tredicesima giornata della Serie A 2019-2020, con la Dolomiti Energia Trentino che riceve la visita della Virtus Roma.

Le due squadre arrivano da momenti diversi della stagione: l’Aquila Basket, dopo aver perso in campionato al PalaDozza contro la Fortitudo Bologna per 93-68, è andata a vincere a Gdynia per rimanere in corsa in EuroCup con un mostruoso Alessandro Gentile da 37 punti, mentre la Virtus, impegnata su un fronte solo, ha superato Trieste in casa. La situazione di classifica vede Roma in piena lotta per andare a giocare la Coppa Italia con 12 punti (ma ha il turno di riposo all’ultima giornata di andata), mentre Trento la segue a quota 10. I padroni di casa hanno vinto 3 delle 5 partite alla BLM Group Arena, gli ospiti 2 trasferte su 5, a Pistoia e a Desio contro Cantù. Due soli i precedenti, nella stagione 2014-2015, entrambi vinti dalla Dolomiti Energia. Di quelle due sfide sono rimasti Toto Forray e Davide Pascolo.

Il match tra Dolomiti Energia Trentino e Virtus Roma si giocherà oggi alle ore 20. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

SABATO 14 DICEMBRE

Ore 20:00 Dolomiti Energia Trentino-Virtus Roma

Credit: Ciamillo