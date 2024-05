Cronache di Spogliatoio – Trevisani: “Pioli? Trattamento senza senso, vale 10 volte Lopetegui”

Il giornalista Riccardo Trevisani, in diretta a ‘Cronache di Spogliatoio’, ha parlato della situazione inerente alla panchina del Milan. Il principale indiziato per sostituire Stefano Pioli, sembrerebbe essere Julen Lopetegui:

“Non sono proprio un fan di Lopetegui, su nessun punto di vista. Secondo me Pioli vale 10 Lopetegui, lo dico proprio così oggi su due piedi, ma il trattamento che sta ricevendo lo spagnolo non ha senso, come quello che sta ricevendo Pioli. Io credo che Lopetegui non sia proprio una scelta sensata, ma non perché i tifosi dicono di no, ma perché tu vuoi fare una squadra giovane? Non pendi un 60enne, a meno che non sia un 60enne alla Luciano Spalletti”.

