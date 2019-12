Treviso-Dinamo Sassari oggi in tv: orario d’inizio, canale e streaming

Tweet on twitter

Nella serata di oggi, venerdì 27 dicembre, andrà in scena per la quindicesima giornata della Serie A di basket la sfida di campionato tra i padroni di casa di Treviso e gli ospiti della Dinamo Sassari: nella gara in programma nella città trevigiana arbitreranno Michele Rossi, Gabriele Bettini e Giacomo Dori.

La partita di questa sera in programma al Palaverde, con palla a due alle ore 20.30, verrà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 ed in diretta streaming su Eurosport Player, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale integrale della sfida. Di seguito il programma completo dell’incontro.

Venerdì 27 dicembre ore 20.30

Serie A basket, quindicesima giornata

Treviso-Dinamo Sassari

Diretta tv su Eurosport 2 e Sky canale 211

Diretta streaming su Eurosport Player, DAZN e Sky Go

Diretta live testuale su OA Sport

Credit: Ciamillo