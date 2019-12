Treviso-Dinamo Sassari Serie A basket: programma, orario e tv. Si gioca venerdì 27 dicembre

È il posticipo della quindicesima giornata della Serie A 2019-2020 e la sfida tra la De Longhi Treviso e la Banco di Sardegna Sassari è anche la sfida tra una delle sorprese della stagione e quella che ormai è una certezza.

La squadra di Gianmarco Pozzecco ha sfiorato lo scudetto pochi mesi fa e quest’anno ha ribadito i suoi obiettivi con le dieci vittorie ottenute sino a ora che le valgono il secondo posto alle spalle della Virtus Bologna. La formazione di Massimiliano Menetti, invece, è alla sua prima stagione nel massimo campionato italiano, ma fin da subito ha dimostrato di non essere una Cenerentola e, anzi, è in piena corsa per un posto nei playoff, con l’attuale nono posto, ma a soli due punti dalla top 8. Il posticipo di venerdì 27 dicembre, dunque, è una sfida tra due squadre in buona forma che si affidano principalmente alla difesa (Sassari è la migliore con soli 941 punti subiti, Treviso è quarta con 993), mentre la De Longhi è solo terz’ultima come attacco.

Il match tra De Longhi Treviso e Banco di Sardegna Sassari si giocherà venerdì 27 dicembre alle ore 20.30. Sarà possibile seguirlo in diretta su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

VENERDÌ 27 DICEMBRE

Ore 20:30 De Longhi Treviso – Banco di Sardegna Sassari

Loading…

Loading…

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Ciamillo